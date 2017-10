Försäkringsbolaget If har sammanställt statistik från Nationella Viltolycksrådet över antalet viltolyckor i landet under de nio första månaderna 2017. Enligt sammanställningen har det skett runt 40 000 olyckor, vilket är en ökning med cirka nio procent jämfört med samma period förra året.

I Kalmar län och Kronobergs län sker det flest viltolyckor i landet om man räknar olyckor per 1000 personbilar. Jönköpings län hamnar i den sammanställningen på sjätte plats. Men antalet viltolyckor har minskat en aning, efter flera års uppgång.

— Vi hade en ökning under våren, sedan planade det ut under juni, juli för att sedan dippa under augusti och september. Det är framför allt rådjursolyckorna som har minskat de senaste månaderna, säger Tommy Åkerberg, länsansvarig polis inom Nationella Viltolycksrådet i Jönköpings län.

Ska göra en översikt

Fram till sista september i år skedde det 2274 viltolyckor på vägarna i Jönköpings län. Av dessa rör sig 1 849 om rådjursolyckor, 201 om älgolyckor samt 129 om vildsvinsolyckor. Tillkommer gör 101 viltolyckor på järnvägarna i länet.

Under 2016 hade det inträffat 2444 viltolyckor under årets första nio månader. Då såg fördelningen ut så här: 1931 rådjursolyckor, 269 älgolyckor, samt 102 vildsvinsolyckor.

Tommy Åkerberg uppger att han ska göra en detaljerad översikt över de mest olycksdrabbade vägarna i länet framöver.

— Det jag kan säga nu är att de flesta viltolyckorna sker kring Jönköping, Värnamo och Vetlanda. Här finns de största vägarna med det högsta trafikflödet, säger han.

Fler smitningar

Antalet smitningsolyckor har ökat i länet uppger Tommy Åkerberg. Förra året skedde detta vid 133 tillfällen. Hittills i år har förare smitit från 163 viltolyckor.

Man är enligt lag skyldig att rapportera till polisen vid krock med ett vilt djur. Anmälningsplikten gäller björn, varg, järv, lo, älg, hjort, rådjur, utter, vildsvin, mufflonfår och örn. Uppmaningen är att sätta ut varningstriangeln och märka ut platsen för olyckan med ett plastband eller liknande.

Trafikanter uppmanas att vara extra uppmärksamma vid skymning och gryning, vid åkrar, föryngringsytor, sjöar och där viltstängsel börjar eller upphör för att försöka undvika viltolyckor.

— Sedan är det viktigt att hålla hastigheten på vägarna och avståndet till framförvarande bilar, säger Tommy Åkerberg.