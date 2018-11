Tranås FF tog som bekant klivet upp i division 3 till nästa säsong efter ett segerrikt 2018. I den nya divisionen väntar många nya bekantskaper för Tranås FF som är tillbaka i förbundsserierna för första gången på 16 år.

Under torsdagens släpptes serieförslaget för landets alla division 3-serier. Tranås FF har placerats i Nordöstra Götaland där fem Smålandslag och sju lag från Östergötland tar plats.

Bland konkurrenterna finns ett riktigt anrikt motstånd i form av fjolårets division 2–lag IK Sleipner. Norrköpingsklubben har spelat flera säsonger i allsvenskan och blev svenska mästare 1938. På senare år har laget dock hållit till i ligorna strax under elitfotbollen och nu får de alltså börja om i division 3.

Så här ser förslaget ut enligt förbundet: IK Tord, Högsby IK, Tenhults IF, Tranås FF, Vimmerby IF, Eneby BK, IK Sleipner, Lindö FF, Skärblacka IF, Mjölby AI FF, Smedby AIS, Torstorps IF.

Serieindelningen väntas fastställas vid SvFF:s Representantskapsmöte den 20 november.