Under söndagen avgjordes finalspelet i den historiska tävlingen Lucky Larsen Masters. Team Clans Pontus Andersson klev in direkt i finalsteg 2 efter att ha varit tävlingens främsta spelare under kvalet.

Andersson inledde söndagen starkt och lyckades även ta sig vidare till den första stegfinalmatchen. Där tvingades dock Nässjökillen ge sig mot finske Jari Ratia.

Det innebär en stark fjärdeplats för Andersson som var bäst bland de blågula hemmaspelarna.

Tävlingen vanns inte helt oväntat av storstjärnan Jason Belmonte från Australien. Belmonte inkasserade en segercheck på 160 000 kronor.