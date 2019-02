Förra säsongen öste Hvetlanda GIF–fostrade Simon Alexandersson in mål för Brage i Superettan. Succén ledde till att norska klubben Kristiansund fick upp ögonen för forwarden och värvade in honom under sommaren.

Men tiden i Norge blev kortvarig. Bara ett halvår senare är Alexandersson tillbaka i Sverige igen.

Sedan en tid tillbaka står det klart att Dalkurd lånar in 26–åringen över ett år. Dessutom finns en köpoption i avtalet.

- Det känns jättekul, helt perfekt. Jag är jättenöjd med hur det blev och allting, säger han till Fotbollskanalen.

Tiden i Norge blev en omställning för Alexandersson. Från att ha varit given i Brage under förra våren så blev speltiden desto mer sporadisk i Kristiansund.

– Jag spelade inte jättemycket och jag gjorde tyvärr inte några mål, annars var jag nöjd. Vi körde på bra på träningar och allting kändes bra. Sedan var det väl en del otur under matcherna, jag hade en del lägen, men av olika anledningar blev det inte mål - det var någon superräddning och så där som kunde förändrat det.

Simon Alexandersson ser utlåning som ett naturligt steg för att hitta rätt igen.

– Jag var inställd på att vara med där i år, men av olika anledningar så tror jag inte det hade blivit bra för mig. Det var en väldigt bred trupp och det kom in några anfallare till och sedan är det bara en position. Jag tror det här blir bäst för min del, säger han.

Nu hoppas han på liknande framgångar i Dalkurd som han hade i Brage.

– Det blir skönt att harva runt i Uppsala. Det passar mig och min livssituation jättebra. Det verkar vara ett jäkligt bra lag också och det är väldigt bra spelare. Jag hoppas det går bra i superettan och för egen del.