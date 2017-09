Två mjölkkrukor trillade av en mjölkbil som stannade för hastigt i torgkarusellen i Vetlanda.

I Eksjö väntade bilister i det oändliga innan de vågade köra ut i korsningarna.

I Nässjö övade tusentals bilar filkörning då de inte köade.

Överallt på trottoarerna trängdes publiken som ville se denna enastående märkvärdiga händelse.

Uppståndelsen var med andra ord stor även om inga större incidenter rapporterades under söndagen den 3 september 1967, kallad H-dagen eller Dagen H.

Klockan fem

Klockan 05.00 denna söndag måste alla fordon svänga över från vänster till höger på våra vägar.

Högertrafikomläggningen hade backats upp med en massiv informationskampanj, av ett slag som landet dittills aldrig hade skådat.

Tv, radio och tidningar rapporterade intensivt inför, under och efter omläggningen. Särskilda affischer och broschyrer togs fram och det knackades dörr.

Under natten mot söndagen bytte kommunanställda ut ett stort antal skyltar inne i städerna.

Ute på landsvägarna skötte vägförvaltningarna skyltbytena, bland annat skulle hastighetsskyltarna ändras. Inom respektive vägmästarområde skulle också åtskilliga hundratals provisoriska, sexkantiga, blågula påminnelseskyltar i masonit med H upp.

Hyland vakade

I statstelevisionens enda kanal vakade tv-profilen Lennart Hyland in det kritiska klockslaget. Först i en lång sändning på lördagskvällen och fram till klockan 01 på söndagen för att sedan återuppta sändningen 04.45 med direktreportage från bland annat Kungsgatan i Stockholm.

Budskapet om att hålla till höger bankades verkligen in.

Vetlanda-Posten drog sitt strå till stacken genom att med hjälp av polisen publicera en stor skiss över hur trafikanterna skulle ta sig igenom torgkarusellen på höger sida. Ingen helt enkel pedagogisk uppgift.

Redan vid 06-tiden var trafiken livlig i centrala Vetlanda denna morgon. Uppmärksamheten var på topp, bilisterna tittade åt höger och vänster, vänster och höger och mycket gick i ultrarapid, rapporterades det.

Race till stan

Efter ytterligare någon timma förvandlades stadens centrum till familjerally med mamma vi ratten, pappa kommenterande på passagerarplats och ungarna i baksätet, hette det också i måndagstidningen.

Vid infarten till Holsby passerade vid halv nio-snåret denna söndagsmorgon inte mindre än – hör och häpna – åtta bilar på väg in mot stan bara under en minut, rapporterade Vetlanda-Postens utsände. Med tillägget att morgonmjölkningen tydligen gått i rekordfart denna söndag för alla bönder som ville in och göra en första provtur i stadstrafik.

Två morgontidiga flickor syntes lifta vid vägkanten nära Vetlanda, fast på fel sida. Rätt snart insåg de dock att även liftning måste ske efter H-regeln.

Glömde sig

Under H-dagen var alla beordrade att köra med halvljuset på, vilket många antingen glömde vrida på vid start eller vrida av vid parkering, noterade poliserna.

I städerna var hastigheten reglerad till 40 kilometer i timman och ute på större vägar var det 60 som gällde.

I varje kommun hade ett stort antal vägledare utbildats, exempelvis 150 stycken i Vetlanda, 116 i Eksjö och 250 i Nässjö. De fanns på plats i städerna dagen H.

I Nässjö dirigerade polis och militärpoliser trafiken. Allra värst var trycket i korsningen Brogatan–Rådhusgatan intill brandstationen. Där hade inte alla kläm på ”den nya så kallade väjningsplikten” skrev Smålands Dagblads utsände.

I Sävsjö hade totalt ett 30-tal högersvängande bilister hamnat i vänsterfil, däribland en taxichaufför, rapporterade militärpolisen som posterat i korsningen Storgatan–Västra Järnvägsgatan i staden.