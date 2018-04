Den 36-årige mannen greps strax efter att branden utbröt i hyresfastigheten i Vetlanda. Han är frihetsberövad sedan dess.

Enligt åklagaren har mannen anlagt branden i fastigheten Trekanten 1 genom att på okänt sätt tända på brännbart material i en lägenhet på tredje våningen.

Detta innebar fara för andras liv och hälsa och omfattande förstörelse av andras egendom, heter det i åtalet.



Foto: Maria Ivarsson



Grovt brott

Åklagaren anser att brottet ska bedömas som grovt eftersom branden anlades i tätbebyggt område där den lätt hade kunnat sprida sig och eftersom den innebar fara för flera människor. Mannen begick gärningen med uppsåt, menar åklagaren också.

36-åringen förnekar brott.

Många ska höras

Som bevisning åberopar åklagaren förhör med flera personer, bland annat med en kvinna som under rättegången ska förhöras om sin relation med den åtalade.

En drabbad person ska förhöras om hur han uppmärksammades på att det brann. Förhör ska också hållas om hur många personer som befann sig i restaurangen i fastighetens bottenplan.

Fastighetsägaren ska förhöras om skadorna på byggnaden, fastighetens värde och vad det kommer att kosta att återställa byggnaden.

Personal från räddningstjänsten ska förhöras om sina iakttagelser.

Därtill ska två vittnen förhöras om vad de hört den åtalade själv berätta om branden.

Fler brott

I samband med åtalet som rör branden i februari 2018 åtalas 36-åringen även för en lång rad brott han misstänks ha begått under månaderna före.

Dessa åtalspunkter rör bland annat misshandel av en kvinna på Resecentrum i Vetlanda den 11 december 2017. Han ställs också till svars för ett olaga hot som han ska ha riktat mot sina anhöriga via polis under en polistransport samma dag, samt försök till våld respektive hot mot tjänsteman under samma transport. Den åtalade ska bland annat ha hotat att skada eller döda poliserna och deras barn eller något liknande.

Vid ett tillfälle i januari 2018 ska mannen även enligt åtalet ha gjort våldsamt motstånd samt utsatt tjänstemän för våld i samband med ett nytt polisingripande.