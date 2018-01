De nya reglerna börjar gälla denna vecka i och med skolstarten på tisdag. Fritidsgården har valt att sänka åldersgränsen till det året man fyller 12 år.

— På tisdagar och torsdagar kommer vi ha det uppdelat åldersmässigt, så att ungdomar upp till 13 år kommer att ha möjlighet att vara i Epics lokaler från klockan 16-18. Men vill de yngre besökarna vara kvar går detta bra säger Sören Hjalmar, föreståndare för ungdomsverksamheten.

18-åringar inte välkomna

De nya åldersgränserna sträcker sig även uppåt. Nu är ungdomar över 18 år fyllda inte längre tillåtna i lokalerna.

— Är du myndig har du helt andra möjligheter och får ett större utbud på aktiviteter. Du kommer in på krogar, har körkort och kommer in till andra kommuner på annat sätt. När man är elva till tolv år är det fortfarande spännande att besöka vår verksamhet, vi har haft yngre som velat komma in men att de inte fått det för de har varit för unga, förklarar Sören Hjalmar.

Flera ändringar

Förutom de nya åldergränserna har Epic gjort om sina gamla lokaler. I biljardrummet har det gjorts plats för större golvyta med spegelväggar samt att det finns en filmduk.

Man har även utvecklat sin studio så det blir lättare för ungdomar att göra musikinspelningar.

Öppettiderna gåt att se på kommunens hemsida.