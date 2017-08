— Jag har alltid gillat att sjunga, berättar Agaltitti när vi träffas på Holavedsgymnasiet.

Fakta: Agaltitti Jihad Adem Ålder: 16 år Bor: Österbymo Intressen: vara med vänner, studera Förebild i musikvärlden: Beyonce, jag älskar henne

Hon minns egentligen inte när sångintresset kom till, men några sånglektioner i skolan i Österbymo har hon allt hunnit med.

— Folk har alltid sagt att jag är duktig, så jag sökte egentligen rätt spontant till Idol. Nu känner jag att det kan vara något för mig.

”Mest taggad”

Vid sin audition i Jönköping tidigare i våras fick Agaltitti köa i kylan i flera timmar och ytterligare ett par timmar väl inne i värmen på Spira.

— Jag var nervös och trött, det gick upp och ner som en berg- och dalbana. Men jag var mest taggad och såg det som en kul grej.

Fick beröm

För juryn sjön hon låten ”We don't have to take our clothes off” av Ella Eyre, något som fick samtliga i juryn på fall. ”Vilken jäkla ton du har”, utbrast Anders Bagge efter sluttonen och Kishti Tomita fyllde i att Agaltitti sjunger precis lika härligt som hon pratar.

”Mycket bra”, konstaterade samtliga i juryn som inte tvekade en sekund på att skicka hem Agaltitti med en guldbiljett. Bagge underströk att de ditintills i tävlingen saknat ”vår lilla svenska Alicia Keys” och att ”du kan utvecklas något enormt i den här tävlingen”.

— Jag blev förvånad, men väldigt glad, säger Agaltitti över sin välförtjänta guldbiljett.

Agaltitti är född och uppvuxen i Stockholm, men har även flyttat runt en del, bland annat till Örebro och senast till Österbymo där hon bor i dag.

Till vardags hänger Agaltitti gärna med sina vänner och har i dagarna påbörjat sitt första år på samhällsprogrammet på Holavedsgymnasiet. Under dess andra år är planen att välja till musik som ämne. Förutom sången spelar hon även lite piano.

Vad är drömmen?

— Jag vill bli framgångsrik som artist och leva på det. Det skulle vara roligt.

Internationellt?

— Definitivt. Jag vill inte bara finnas i Sverige. Efter gymnasiet får jag verkligen satsa på musiken!