Linn Austli som arbetar på Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet (NBV) berättar att förbundet gick ut centralt för att uppmuntra till att sticka de rosa kattmössorna.

- Mössorna står för demokrati och mänskliga rättigheter vilket även studieförbundet står för och sen tycker jag personligen att kvinnofrågorna är väldigt intressanta.

Trumps kommentar

Kattmössorna, eller ”pussyhats” som de heter på engelska, kommer ifrån Trumps kommentar från 2005 då han menade att han kunde göra vad han ville med en kvinna, bland annat ”grab her by the pussy”, fritt översatt till ”ta henne mellan benen”. Människor välden över marscherade sedan för kvinnliga rättigheter och andra ståndpunkter dagen efter den nya amerikanska presidenten skrivits in.

Ett rosa vrål

Fenomenet har spridits världen över och samma dag marscherades det i Stockholm och Åre. Nu har det kommit till Vetlanda då NBV uppmanar till att sticka eller virka mössorna, gärna med en personlig touch. Målet är sedan att visa upp mössorna på internationella kvinnodagen den 8 mars.

- Folk sitter överallt omkring nu och stickar och det är ett enkelt sätt att visa vad man tycker. Sen får de lämna in sina mössor så vi kan visa upp dem den 8 mars och ge Vetlanda ett rosa vrål.