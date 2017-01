TV: Hon gör konst av träspill

För några år sedan vände 31-åriga Michelle Fundin hem till Tranås igen. Hon bor numera i en av flyglarna på Romanäs gård. På övervåningen finns den studio där mycket tid tillbringas.

Som 18-åring, dagen efter studenten, lämnade Michelle Tranås. Hon ville bort och testa något nytt.

— Jag jobbade först som servitris i USA i ett år, säger hon.

Därefter hade hon diverse jobb på olika platser i världen, bland annat i London. Så småningom fick hemlängtan Michelle att flytta hem till Sverige. När hon funderade på vad skulle hålla på med var den första tanken att ta vara på kasserade möbler och göra i ordning dem.

— Jag åkte till soptippen för att samla på mig sådant som folk slängt och hittade läkt, det vill säga små tunna träbitar som ofta sitter under hustak.

I USA hade Michelle sett folk som gjorde konst av detta material. Hon tog med sig läkt hem och testade. Det blev starten på det konstnärliga skapande som Michelle nu satsar hårt på.

Av träbitarna gör hon tavlor som målas med indianmönster. Hon tilltalas av indiankulturen och dess känsla av att vara ett med naturen. Michelle gillar också återbruk. Samtidigt blir det en slags protest mot slit och släng-kulturen.

— För mig är miljötänket viktigt och det känns bra att göra något med material som kanske inte skulle kunna användas till annat. Dessutom får ju jag ägna mig åt det som jag tycker är roligt.

Michelle har bland annat deltagit i en grupputställning i London och på Konstrakan i Tranås. Hennes tavlor har synts i Nyhetsmorgon på TV4 och i inredningstidningar.

— Responsen har varit god, det är jättekul, men jag måste fortsätta att marknadsföra mig. Än så länge sker det mest på hemsidan.

Michelle arbetar med att sälja in sin träkonst i de större städerna i Sverige och även Europa. Hon siktar framför allt in sig på livsstilsbutiker och för henne är det viktigt att hennes koncept passar in.

— Just nu är det trendigt med trämaterial, men jag är lite rädd för att hamna i trendfacket.

Än så länge har Michelle inte sålt så mycket av sin konst som hon skulle önska. För att dryga ut kassan jobbar hon deltid på en restaurang i Tranås.

— Så måste man nog göra de första åren som konstnär. Men det funkar väldigt bra för mig. Och jag är optimistisk inför framtiden, det måste jag vara om jag ska fortsätta att satsa, säger hon.