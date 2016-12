TV: Följ äggens resa i Askeryd

Det är cirka 18 000 höns som fått flytta in i stallet, vilket det tog 50 arbetsdagar att uppföra. Hönorna kunde därmed flytta in helt enligt planerna.

Under tio veckor är hönsen inne i en uppvärpningsfas för att lära sig att värpa på rätt ställe och känna in den nya miljön. Under den här perioden händer det att hönorna lägger äggen på golvet, i stället för i redena, och då blir äggen smutsiga och kan inte levereras ut till konsumenten, utan går istället vidare till olika industrier.

— Det har gått bra, konstaterar Lars Knutsson, platschef och vd för Bordsjö Skogar AB. Vi har haft bra stöttning av de som vi fått höns av och de som levererat utrustningen.

Bordsjö Skogar AB bjöd tidigare i höstas in allmänheten för öppet hus i hönsstallet. En snöstorm låg olycksbådande över Askeryd, men trots detta var det uppemot 140 nyfikna som dök upp.

— Det var jätteroligt att det var ett så stort intresse!

Anna Agerskov, Flisby, är huvudansvarig för produktionen och inledde sin tjänst i slutet av oktober.

— Det har varit hektiska veckor, berättar hon, medan hennes händer kvickt rör sig över äggsorteringen.

— Jag var tidigare fastighetsskötare, men vi har lantbruk hemma i form av nötköttsproduktion. Mycket är nytt för mig. Jag gick naturbruk på gymnasiet och har hela tiden trott att jag skulle jobba med kor, inte hönor. Jag har aldrig jobbat med höns tidigare.

Vad har du lärt dig av att jobba med höns?

— Att man får vara väldigt lugn och försiktig. De blir väldigt stressade annars. Man får inte göra några flaxiga rörelser. Gör man något har man dessutom över 20 stycken hönor som nyfiket ska stå och titta på.

Anna har däremot praktiserat på en gård tidigare där hon fick lära sig en hel del om ägghantering.

— Hon har dels en jordbruksutbildning i grunden, sedan kände vi henne sedan tidigare och visste att hon var duktig, förklarar Lars Knutsson på frågan varför de valde Anna som huvudansvarig.

— Det gällde att hitta någon med ett gott djuröga. Det är en sak med tekniken, men det är också viktigt att kunna se hur hönorna mår.

Just nu dricker varje höna 140 milligram vatten och äter 100 gram foder om dagen. Totalt innebär detta cirka 2,5 kubik vatten om dygnet, samt 1 800 kilo foder.

I slutet av april nästa år är planen att öppna för hönsen så att de även kan vistas utomhus i den inhägnade rastgården om sju hektar, samt den intilliggande vinterträdgården.