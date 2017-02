Han var inbjuden gäst till Vetgirig Tisdag på Pigalle under tisdagen och delade med sig av 2017 års trender. En trend är när tillräckligt många gör något och att detta beteende också omnämns i media. Men när alldeles för många åker till Thailand så upphör pirret och då dör också trenden ut.

— En trend håller i ungefär tre år.

Stefan Nilsson trendspanade i Nässjö

Stefan Nilsson, som ger trendspaningar i media med jämna mellanrum, talade om fem trender under 2017. Han kallar dem för Peter Pan, Old is the new black, Kelim Kinship, Superhero Supernature och Waste.

Liksom Peter Pan beger sig till Neverland för att fortsätta vara barn, blir vi vuxna allt barnsligare.

— Vilka var det som gick runt på stan och spelade Pokémon GO, jo vi vuxna. Och vilka är det som tittar på Skam på TV, jo vi vuxna.

Eskapismen är stor och vi vill inte bara fly in i en barnsligare värld, den ska också vara lika exotisk som Neverland med exotiska palmblad som Monstera i hemmet och exotiska palmblad och papegojor på tapeterna.

Gammalt ska det vara också, och svart är tillbaka.

— Alla vill helst ha ett gammalt apotek hemma. Vi kommer också vilja ha oljemålningar hemma. Det som förvånade mig var att svart är på väg tillbaka. Jättemycket svart. Men släng mässingen, nu är det vita metaller som gäller.

Kelim är hantverkstrenden och det är ”primitiv design” som gäller. Enkelt och avskalat. Keramik, keramik och keramik, matt och i olika färger. Influenserna kommer från Mellanöstern och Afrika.

Med Supernature menar Stefan Nilsson att växterna ska vara så stora att de nästan blir övernaturliga. De ska ta plats och de får också vara konstlade i starka färger.

Waste då? Jo det bygger på att vi alla vill vara så miljövänliga som möjligt. Just nu befinner vi oss i en stark innovationstid där lösningar presenteras på rad.

— Miljötrenden är jätte, jätte stor. Jag kan inte nog understryka all entreprenörskap som finns på miljösidan. Det är riktigt miljöroligt.

Han berättar om idén att ta 20 kronor för att gå med tidningarna till återvinningsstationen när du själv inte orkar. De förpackningsfria butikerna som redan är på gång i Europa, där du själv tar med dig en förpackning och fyller på med flingor, juice med mera i butiken.

— I Sverige odlas 280 000 ton äpplen per år. Fem procent av dem tas om hand. Det dåliga är att fyra av fem äpplen är importerade. Nu finns en uppsjö lösningar på hur vi ska ta hand om frukten. Fruktkartor exempelvis där du kan hämta kommunal frukt och cyklande musterier.