IVT nämner ingen summa, men det handlar om miljonbelopp.

Det är Sveriges största geoenergiinstallation som drar igång under våren i Jordbro utanför Stockholm. 49 flerfamiljshus ska byggas med cirka 1 100 lägenheter och IVT ska leverera 29 fastighetsvärmepumpar till projektet.

– Det är en av våra största ordnar någonsin och det är ett riktigt prestigeobjekt. Vi är jätteglada och det är tack vare starka insatser av medarbetare och partners att vi får leverera en stor anläggning bergvärme. Det handlar totalt om fem mils borrlängd, säger Styrbjörn Drugge, marknadschef på IVT Bosch.

Positiva signaler

De senaste månaderna har även försäljningen vänt när det gäller Europamarknaden där det tidigare varit trögt.

– Det är positiva signaler överlag och vi ser det inte som en tillfällig förbättring. Europamarknaden har stabiliserats och de senaste månaderna har vi märkt av en tendens att det går uppåt ganska kraftigt. Det pekar åt rätt håll, säger Claes Hedemo, på IVT:s personalavdelning.

Hur ser det på personalsidan?

– I februari anställde vi tio personer som tidigare varit visstidsanställda och vi söker även folk inom tjänstemannasidan, tekniker och ingenjörer.

– Vi brukar plocka in 25-30 säsongsanställda under högsäsongen mellan maj och november och tanken är att vi även i år ska plocka in visstidsanställda.

300 anställda

En del av de anställda inom produktionen har samtidigt gått ner i tid under lågsäsongen med lediga fredagar.

– Det gäller anställda inom vissa modeller. Vid månadsskiftet mars/april ska de jobba fullt ut igen och en annan del av produktionen ska gå över och jobba i tvåskift om två veckor.

IVT har varit som mest drygt 600 anställda år 2006 och i dag har företaget cirka 330 anställda.

– Vi hade en riktig stor uppgång 1995/96 som höll i sig i drygt tio år, men sedan har försäljningen planat ut. Vi har tyvärr haft en del varsel under resans gång, men nu känns det som att vi har varit nere i botten och vänt.

– Det är positiva tongångar från flera håll och det är roligt att det lossnat i Europa. Tyskland, Frankrike och Tjeckien går allra bäst, där har starka fästen.

– Det är mildare klimat i Europa och det är försäljningen av luftbaserade värmepumpar som tagit fart. Det är en värmepump utanför huset med luft som energikälla, säger Claes Hedemo.