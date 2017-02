Visst skulle det mycket till för att HA74 skulle missa play off. Men under fredagen stod det definitivt klart. Sävsjögänget får spela kvalspel mot hockeyettan även i år.

Matchfakta Värnamo GIK-HA74 3-4 (0-2, 1-1, 2-0, 0-1) Mål, Värnamo:Alexander Heiel, Erik Lidqvist, Henning Grans. HA74: Robin Carlsson 2, Marcus Korutschka, Conny Berggren. Publik: 1250.

– Vi hoppas ju på att få hemmaplansfördel nu, blir vi topp-fyra så får vi det, säger Marcus von der Geest.

4-3 skrevs slutresultatet till i Aplarinken, Värnamo. HA74:s Conny Berggren avgjorde mötet 3:06 in i sudden death.

Dessförinnan hade Hockeyalliansen rivstartat mötet och gått fram till 3-0 efter ungefär halva tillställningen. Gästerna kom ut stort och gjorde en riktigt bra första period. HA74-forwarden Robin Carlsson fixade både 1-0 och 2-0.

– Skönt, det var längesedan det blev så. Riktigt viktig att få med sig det in till play off, en go känsla, säger Nässjökillen.

Hemmalaget, som även de jagade en play off-biljett, reste sig och fixade 1-3 under slutet av mittenakten. Värnamo GIK var bättre under den tredje perioden och lyckades först reducera till 2-3 och sedan med tre minuter kvar på klockan även kvittera.

– Vi började göra lite enkla misstag och vi måste få ut pucken enklare. Drog på oss någon utvisning och då small det. Det är sådant som avgör matcher, säger Robin Carlsson.

Kedjekamraten Marcus von der Geest fyller i:

– Vi blev nog lite rädda för att förlora. Vi borde ha avgjort matchen när vi fick spela powerplay i fyra minuter. Då skapade vi knappt något egentligen, gör vi 4-0 där så är det klart. Vi har lite för dålig box och även lite för dåligt powerplay i dag.

Publiksiffran skrevs till hela 1250 personer, där de röststarkaste höll på Sävsjögänget.

– Det är ju de här matcherna som är roliga, det är inte lika kul att åka till Åstorp en onsdag i december. I dag var det bra drag på läktaren och det ser vi fram emot även nästa vecka, säger Geest.

– Man får oerhört mycket energi av det, mer än man tror. Hoppas vi har samma stöd även nästa vecka.

Har ni någon drömmotståndare i play off?

– Nej, vi kan ju få vilket lag som helst egentligen så det är lika bra att passa på den, säger Geest och fortsätter:

– Men det ska bli skönt att sitta i Borohallen på söndag och bara njuta.