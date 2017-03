Genom en äldreboendevän hade vi tidigare fått information om att här gäller det att hänga med i svängarna när Stig drar igång sina historier.

Men att det skulle vara en så pigg 101-åring, äldst i Eksjö enligt statistiken på internet, som öppnar lägenheten på Snickaren hade vi inte väntat oss.

– Visst känner man av lite krämpor, men det går rätt bra att bli gammal och jag sköter mig själv. Rullatorn började jag använda först för några år sedan, säger Stig som sedan bjuder på ett långt samtal om familjen, uppväxten och sina stora fritidsintressen som fiske, dans och jakt men också om tyngre tider som hur det var att uppleva andra världskriget.

Men vi tar det från början. Stig Bertil Edvin Johansson är uppväxt i Edshult på gården Ärnaberg där han tillbringat större delen av sitt liv.

– Vi hade lite lantbruk, men jag var mest intresserad av skogsarbete. Jag var några år i Göteborg och jobbade på Volvo men det var inget för mig och jag flyttade snabbt hem.

Sönerna i pension

Sin käresta, Karin från Töcksfors i Värmland, gifte han sig med 1950 och de fick 56 år tillsammans innan Karin lämnade jordelivet.

– Det var då jag flyttade in till Eksjö och Snickaren, jag kunde ju inte bo kvar ute på gården helt själv och det var jag ju införstådd med. Här har jag varit i elva år nu. Det går bra, men visst, det är inte som förr när man bodde hemma.

Två av sönerna bor i Nässjö och en i Aneby. På bordet ligger teckningarna som barnbarnbarnen målat till födelsedagsbarnet.

– Två av sönerna går i pension nu, det är ju inte klokt, skrattar Stig.

Var är då hemligheten att Stig blivit så gammal och fortfarande är så pigg?

– Jag tror det handlar mycket om mitt arbete i skogen. I dag är det ju rena himmelriket att vara i skogen, men den då var det tuffa dagar. Framför allt var det väldigt kallt. Kläderna var inte så bra och maten var frusen när man satt på en timmerstock. Jag har alltid jobbat och aktiverat mig. Nu om dagarna spelar vi mycket kort och bingo.

Stig har upplevt mycket i sitt liv och minns tydligt andra världskriget.

– Det var 1939 och jag var 23 år. Jag hade varit på möte i Jönköping så ringde kyrkklockorna för mobilisering. Vi fick slänga oss in i lastbilen och blev sedan förlagda utanför Ystad i Skåne, sedan blev vi förflyttade till Värmland och norska gränsen. Jag var ju med hela tiden under det här kriget, blev inkallad 13 gånger tror jag. Det var ju väldigt allvarligt men man reflekterade inte så mycket just då. Det var ju kallt och jäkligt men i den åldern tål man mycket.

Fällde älgtjur

Mycket av sin fritid har Stig tillbringat i skogen med jaktlaget. Många älgar har han fällt i sina dagar och det är framför allt en händelse som etsat sig fast i minnet.

– Jag får ta fram tidningen så du inte tror jag ljuger för dig, säger Stig innan han trampar iväg mot köket för att hämta Smålands-Tidningen från 18 oktober 1983 där han pryder förstasidan efter att ha fällt en älg från sitt sovrumsfönster.

– Vi hade en älg kvar på licensen och vi hade kommit överens i laget om att man fick skjuta den sista även om vi inte var tillsammans. Och då ser jag en älg där nere när jag tittade ut från toaletten. Han gick åt mig till och jag slet undan sängen och öppnade ett fönster. Jag gjorde i ordning och gick efter studsaren o rätt som det var så kommer älgtjuren och ställer sig på bredsida åt mig till. Det var på rätt långt håll men det var slätt så det gick bra. Det året sköt jag tre älgar, minns jag.

Dagens födelsedag ska han fira lugnt och stilla.

– När jag fyllde 100 hade vi stort kalas på stadshotellet, det var trevlig tillställning. Men den här gången blir det lugnare.