En lastbil körde av okänd anledning in i mitträcket norr om Gränna vid 02.45-tiden. Lastbilen hamnade över vajeräcket varför räddningsarbetet pågick under hela natten. Södergående körfält ska ha varit avstängt fram till 05.30-tiden och det är fortfarande begränsad framkomlighet under morgonen, uppger räddningstjänsten. Arbetet beräknas vara avklarat vid 7.30-tiden. Till dess leds trafiken om.

Inga personer skadades i olyckan.

Enligt Trafikverket är det besvärligt väglag på platsen samt på övriga vägar i länet, med risk för halka på Höglandet samt moddsträngar och våt vägbana.

Polisen uppmanar trafikanter att ta det försiktigt på vägarna.

— Tänk på att inte köra så fort som man gör om det torra vägar, anpassa hastighet. Och håll avstånd till bilen framför så att man hinner stanna om något händer, det är det viktigaste. Vi ser ofta att bilar ligger för nära varandra. säger Tor Sevelius på polisen.