Simon läser Tranås Tidning nästan varje dag, ibland händer det att han även ser nyheterna på TV, liksom sportnyheter på Aftonbladet.

— Jag hade sett det i tidningen någon gång, att man kan skriva medborgarförslag. Pappa hittade det sedan på kommunens hemsida.

— Det är bra att man kan ge sina åsikter och tankar.

Tror du att du är en blivande politiker?

— Vet inte riktigt, tror inte det. Det är kul att kunna hjälpa till och ge förslag, men jag tror inte att jag skulle vilja jobba med det hela tiden.

I slutet av 2015 skickade Simon Krafth in ett medborgarförslag till Tranås kommun om att det bör spolas is för skridskoåkning på löparbanorna vid Bredstorps IP under vintertid.

Men i slutet av januari år 2016 avslogs förslaget i kultur- och fritidsnämnden då en sådan spolning avråddes av en leverantör. Detta på grund av att gummiunderlaget inte är ämnat för detta och kan riskera att spricka och gå sönder.

— Det är lite synd, konstaterar Simon, som tror att det hade uppskattats av de barn och ungdomar som bara vill åka skridskor utan att engagera sig i något spel i hallen.

Men detta nederlag stoppade inte den nu 14-årige Tranåskillen. Ett nytt medborgarförslag har behandlats av teknik- och griftegårdsnämnden.

Hur lång tid tar det att skriva ett medborgarförslag?

— Det senaste som jag skrev fick jag ihop en kväll efter skolan.

Det var efter att Simon cyklade omkull och fick några skrapsår som han bestämde sig för att fatta tag i pennan och skicka in ytterligare ett förslag till kommunen.

— De sandar inte jättebra, vissa vägar kanske, men inte alla ställen. Om de gör det så är det inte mycket sand det handlar om.

I sitt förslag skriver Simon att han önskar att kommunen sandar/saltar cykelvägarna bättre. Han anför att människor kan cykla omkull och skada sig allvarligt, eller komma sent till skolan eller jobbet.

Simon skriver även att gator och vägar bör sandas eller saltas eftersom människor kan krocka och köra i diket om det är halt.

Men nämnden beslutade nyligen att avslå medborgarförslaget, bland annat på grund av att kommunen varit restriktiv mot saltning sedan år 1969, då det är en balansgång mellan säkerhet och miljöpåverkan.

Förvaltningen framhåller även att kommunen har få försäkringsärenden efter gång- och cykelolyckor efter halka. Det brukar röra sig om ett till tre stycken per år.

Däremot anser teknik- och griftegårdsnämndens arbetsutskott att det är bra om det görs en informationskampanj gällande vintersäkerhet.

— Det är väl inte så mycket mer jag kan göra, säger Simon när han får kännedom om beslutet.

Trots att hans båda medborgarförslag fått ett avslag så finns det tankar på att lämna fler. Bland annat anser Simon att gång- och cykelvägen till Junkaremålsskolan är dåligt upplyst, längst med Toståsvägen.

— Det kan det nog bli ett förslag om, funderar han och ler.