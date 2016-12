Så påverkar Tranåsbilisterna klimatet

I Årets bilkommun 2016 rankar Circle K alla Sveriges kommuner utifrån andel miljöbilar, bilarnas förbrukning av bensin och diesel, deras klimatpåverkan och hur långt de körs.

— Med tanke på att körsträckorna i många kommuner fortsätter att öka är körbeteendet en av de största utmaningarna just nu, säger Helena Fornstedt på Circle K.

Enligt henne kan bilisterna dessutom minska sin bränsleförbrukning med omkring tio procent genom att ha rätt däcktryck och köra på ett sparsamt sätt, utan att restiden blir längre. För bilisterna i Tranås skulle detta i genomsnitt innebära en besparing på omkring 1 188 kronor och 249 kilo koldioxid om året.

Vid utgången av 2015 fanns det 8 950 bilar registrerade i Tranås, vilket motsvarar 0,48 bilar per invånare. I hela riket finns det 0,47 bilar per invånare. Bilisterna i Tranås minskade sin bilkörning med 0,1 procent under 2015.

Andelen nya miljöbilar i Tranås uppgick under januari till september 2016 till 11,4 procent av de nyregistrerade bilarna i kommunen.

När man slår samman alla indikatorer hamnar Tranås på plats 119 i rankingen Årets bilkommun 2016. Förra året kom Tranås på plats 69 i Cirkle K:s ranking.