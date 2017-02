Att få åka turnébuss med stora artister, besöka nya länder och spela på olika scener varje kväll är nog den ultimata rockdrömmen.

Och för Rexoria blir det snart verklighet. Den 28 mars drar bandet på Europaturné tillsammans med Bloodbound, Crystal Viper och Thobbe Englund, tidigare medlem i Sabaton.

— Det känns helt fantastiskt. Det här är ju det man har drömt om sedan man var liten, säger Rexorias sångare Frida Ohlin.

Under två veckor kommer bandet att spela på 13 konserter i åtta länder. Bland turnéstoppen finns bland annat Tyskland, Frankrike, Polen, Belgien och Österrike.

— Det är de där länderna man har haft som mål att få spela i. Men att det skulle gå så snabbt hade ingen av oss trott, säger gitarristen och basisten Jonas Gustavsson.

”Har gett allt”

För snabbt har det gått. Bandet hade sin första livespelning i maj förra året, och sedan dess har det bara eskalerat.

— Vi har verkligen gett allt från början, och det har gått bättre än förväntat, säger bandets trummis, Martin Gustavsson.

Lagom till turnépremiären släpper bandet också sitt första fullängdsalbum: "The World Unknown".

Skivan ska de spela in på Studio Fredman, där kända band som In Flames, Hammerfall och Bring Me The Horizon har spelat in sina låtar tidigare.

— Det ska bli riktigt häftigt. Studion är verkligen omtalad i hårdrockskretsar, och musiken sitter liksom i väggarna där, säger Jonas Gustavsson.