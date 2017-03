Utställningen går under namnet "Images of the Global South" och handlar om politisk tolerans i ett flertal länder, i vilka Peter Oscarsson och Sten Widmalm har rest runt i. Med sig hem till Sverige har de foton från invånarnas vardag.

I Tranås Stadshus hänger nu foton från delar av världen där moderniseringen sätter den politiska toleransen på prov.

Kuba en diktatur

Där hänger foton från Kuba, där människor i många år levt i diktatur.

Från Bangladesh, där demokratiseringen inte får fotfäste.

Från Pakistan, där demokrati existerar men där det inte finns tolerans för religiösa minoriteter.

Från Uganda, som har utvecklats till en enpartistat.

Sten Widmalm är född och uppväxt i Tranås men bor nu i Uppsala där han är professor i statsvetenskap vid Uppsala universitet.

Nödvändigt för demokratin

Han menar att politisk tolerans är en nödvändig förutsättning för demokrati, men att det är svårt att leva upp till.

— Så länge vi är överens om att demokrati och politisk liberalism är grundläggande gemensamma värderingar så måste vi hantera det faktum att vi tycker olika, säger Sten Widmalm i ett pressmeddelande.

Vidare menar Sten Widmalm att det handlar om att dela med sig av makt till de vi inte gillar eller som har åsikter vi inte delar.

Utställningen på Tranås Stadshus pågår från 3 mars till 13 april.