– Vi ligger på volymer som vi aldrig haft tidigare och det är ett väldigt bra tryck, säger vice vd Jan Tingvall.

Strömsholmen AB Anställda: Cirka 350. Produkter: Företaget utvecklar, tillverkar och marknadsför gasfjädrar och gashydrauliska system för pressverktyg och tunga terränggående fordon. Företaget exporterar cirka 95 procent av alla tillverkade gasfjädrar. Exportmarknad: Strömholmen täcker hela världen där det finns tillverkning av bilar och tunga fordon.

Under 2016 fram tills nu har Strömsholmen AB utökat med 50 anställda. Företaget har cirka 350 anställda och ny personal behövs.

– Ja, vi kommer att anställa tio personer under våren och ytterligare cirka tio personer under hösten. Vi söker främst efter personal på verkstaden och monteringen. Vi behöver få in nya CNC-operatörer som är en bristvara på marknaden, vi försöker lösa det till viss del med internutbildning

– Vi gör även en mindre utbyggnad för materialhantering, återvinning och kylvätskeutrustning, vilket är ett led i att ständigt förbättra arbetsmiljön, säger Jan Tingvall.

Investeringar

Det är full fart under hela året och Strömsholmen plockar in cirka 70 sommarjobbare, varav de flesta redan är klara.

– Vi tar in dem i början av juni och de stannar kvar fram till under augusti. En hel del av fjolårets sommarjobbare har numera fått fast anställning.

– Vi har även gjort en hel del investeringar i nya CNC-maskiner och annan utrustning där leveranser pågår.

Strömsholmen hade en djupare svacka under 2015 och ett varsel gick inte att undvika. Tolv tjänstemän och två anställda inom kollektivsidan varslades om uppsägning. Efter förhandlingar och naturliga avgångar blev det till slut fem tjänstemän som förlorade sina arbeten.

Ligger i framkant

Under 2016 kom vändningen och efter sommaren tog det fart rejält med ökad orderingång. Nya bilmodeller och projekt lanserades över hela världen och för Strömsholmen AB ökade försäljningen med tio procent under helåret 2016, jämfört med det tidigare rekordåret 2014.

– Vi ligger i framkant av den tillverkningen och på marknadssidan är det bra tryck på de flesta exporter med Kina och Tyskland som draglok. Vi ser även att vår långsiktiga satsning på fordonsfjädring för tunga fordon börjar ge resultat i form av order både på lång och kort sikt.

Goda tider

2017 har inletts ännu bättre och januari och februari har varit två riktigt starka månader försäljningsmässigt.

– Framtiden ser ljus ut, men vi vet hur snabbt den globala marknaden kan svänga. Det är mycket politiska beslut som vi inte kan styra över, säger Jan Tingvall.