Riksdagen beslutade i december i fjol att införa en ny punktskatt på kemikalier i viss elektronik.

Det är inte många konsumenter som känner till den här nya skatten enligt Göte Karlsson på Götes Varubod i Nässjö.

— Nej, jag tror det här kommer som en överraskning för de flesta, menar han.

Electrolux har nyligen gått ut till sina återförsäljare och informerat om hur den stora koncernen ska hantera skatten ifråga.

Skatten läggs på

Alla Electrolux-företag i Sverige är i "de flesta fall är skyldigt att betala skatten till Skattemyndigheten" skriver de i sitt informationsbrev.

"Det innebär att Electrolux debiterar den uppkomna skatten vidare till köparen av produkten. På fakturan ska det framgå vilket belopp som härrör till kemikalieskatten" skriver Bo Landström, Sverigechef för företaget.

Kund i det här fallet är återförsäljare som Götes Varubod i Nässjö.

— Jag i min tur får lägga på den här skatten på mina kunder. Det måste jag ju göra, marginalerna är för små. Men det ska framgå på kvitton till kunderna att de betalar den här skatten, säger Göte.

Även telefoner

Varor som påverkas är vitvaror som kylskåp, spisar, frysar, tvättmaskiner, diskmaskiner, torktumlare och mikrovågsugnar.

Vidare gäller det varor som dammsugare, datorer, läsplattor, telefoner, mobiltelefoner, routrar, trådlösa nätverk, cd-spelare, skivspelare, telefonsvarare, dvd-spelare, radioapparater, tv-apparater, dataskärmar och spelkonsoler.

— Det handlar om en skatt på åtta kronor per kilo. En dammsugare som väger tio kilo får en skatt på 80 kronor. De tyngre grejerna har dock ett tak för skatten, maximal summa är 320 kronor, uppger Göte.

Skatten beräknas på varornas vikt exklusive emballage och är åtta kronor per kilo för vitvaror och 120 kronor per kilo för övrig elektronik. För att en vara inte ska få en alltför hög skatt begränsas skatten till maximalt 320 kronor per vara.

Farligt medel

Lagen om skatt på kemikalier i viss elektronik informeras det om på Skatteverkets hemsida.

Syftet med den nya skatten är att minska förekomsten, spridningen och exponeringen av farliga flamskyddsmedel i människors hemmiljö.

Syftet är inte att användandet av flamskyddsmedel ska upphöra utan istället att påverka användandet mot mer miljö- och hälsovänliga alternativ.

De nya bestämmelserna påverkar bland annat de företag som yrkesmässigt tillverkar, för in eller importerar skattepliktiga elektronikvaror.

— Det finns redan miljöavgift på återvinning av kylskåp och frysar, jag tycker det räcker med skatt, anser Göte Karlsson.