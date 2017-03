— Vi har fått flera förfrågningar om att få hyra lokalerna, så vi ser ett behov att sätta en hyra, även om det inte rör sig om några större summor. Det finns ett behov bland föreningarna, men även något företag. Det kan vara alltifrån årsmöten till olika aktiviteter. Vi ser det som positivt att lokalerna nyttjas när det finns möjlighet, konstaterar Frida Gårdmo (L), nämndens ordförande.

För företag och privatpersoner kostar det 175 kronor per timme att hyra lokalen. Hyra av inventarier kostar 25 kronor per timme. Handlar det om en förening så blir det billigare, då kostar det 75 kronor per timme att hyra lokalen, medan inventariehyran är densamme som för privatpersoner och företag.