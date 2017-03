Myresjö/Vetlanda blandar och ger under försäsongen. Laget håller som bäst på att göra sig redo inför fotbollssäsongen. Efter lördagens träningsmatch på hemmaplan står det nog klart att trebackslinje inte är något de kommer att spela med.

0-3 lös från resultattavlan på Heds arena redan efter 25 minuter och då hade laget ändå legat fel ytterligare någon gång.

– Vi har testat en månad att spela med 3-4-3 och när vi inte är med och de slår längre så löser vi inte det. I dag löste vi det inte och de hade tre, fyra eller fem bollar som gick över backlinjen när vi inte var vakna, säger MVFK-tränaren Fredrik Hult.

– Vi har lärt oss av olika scenario under försäsongen och kanske slipper vi vissa saker i serien.

De vitklädda föll under lördagen på Heds arena mot Älmeboda/Linneryd med 1-4.

– Vi gick tillbaka till vårt vanliga system efter 30 minuter och kom tillbaka till grunderna. Det fungerade bra i andra och då hade både de och vi chanser. Sättet vi agerar på i första halvlek är oförsvarbart men vi gör en mycket bättre andra halvlek.

MVFK testar och famlar. Förlusten i sig är inget att höja på ögonbrynen över. Försäsong är som bekant försäsong.

– Vi vill se hur vi ska kunna göra olika saker när vi ligger under i matcherna och trebackslinjen har fungerat helt okej mot tidigare motståndare men mot dessa som fick in bollar bakom backlinjen så blev det en smäll. Det kanske var nyttigt att få den smällen nu, säger Hult.

– Samtidigt är det skönt att ändå gör en bra andra halvlek när resultatet inte gick med oss.

Så det lutar inte åt att ni spelar 3-4-3 i seriepremiären då?

– Vi kommer att spela som vi gjorde under hösten och som vi har gjort under de två senaste åren. Men som sagt, vi måste hitta alternativ att spela på när vi ligger under.

Hur tycker du att ni ligger till rent generellt?

– Vi har en månad kvar och ska börja jobba med andra delar nu. Vi kommer att få tillbaka många spelare och har fått gå på väldigt liknande folk. Vi har en bred trupp men har gått på liknande folk nu.

Bland annat byttes Mladen Bucannin och Tarek Natur in under lördagen. Då blev det lite annan fart på MVFK.

– Viktor Lager och Alexander Zier går fullt på träning men var inte med i dag. William Bengtsson fick bakslag efter en skada och Anton Titusson är bortrest. Sen har vi Oliver Stenström som heller inte är med i dag men gjorde en väldigt stark höst.

Emil Pettersén har dragit på sig en skada och kommer inte att kunna spela fotboll under vårsäsongen.

Däremot har klubben en provspelare hos sig. Men Marco Bjedov fanns inte med mot Älmeboda/Linneryd.

– Vi tittar på en lösning där och får vi in honom så är vi i stort sett kompletta.

Är det någon som har sett extra het ut under försäsongen?

– Jag säger Albin Karlsson som offensivt har tagit några steg. Han leder poängligan just nu och har kommit något steg längre.

Nyförvärvet Adam Gustavsson nickade under lördagen in MVFK:s mål.