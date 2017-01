Lottning till futsalcup i Vrigstad klar

Cirkle K Futsal Cup 2017 går av stapeln i Vrigstad sporthall den 4-5 februari. Det är totalt det sjätte året i följd som cupen anordnas i Vrigstad och nu står det även klart hur grupperna kommer att se ut. Totalt 16 damlag gör upp om titeln i cupen som förut hette Statoil Futsal Cup. Bland de deltagande lagen finns bland annat fjolårets segrare IF Eksjö fotboll som då vann finalen mot Bors SK med 2-0.

Grupp A: FC Plitvice lag 1, Forserums IF, IF Eksjö Fotboll, Skillingaryds IS.

Grupp B: FC Plitvice lag 2, Nässjö FF, Vetlanda United IF, Vrigstad IF lag 1.

Grupp C: Bors SK lag 2, Hillerstorps Goif, Hultsjö IF Atom, Waggeryds IK lag 1.

Grupp D: Bors SK lag 1, Fredriksdal/Äng, Vrigstad IF lag 2, Waggeryds IK lag 2.