Svenska livräddningssällskapet är med i issäkerhetsrådet som jobbar hårt för att sprida kunskap om isvett till gammal som ung. Den tragiska isolyckan på Hjärtasjön utanför Korsberga vill Mikael Olausson inte uttala sig om, men tycker det är angeläget att betona vikten av tänka på säkerheten vid allt från skridskoåkning till vinterfiske på isbelagda vattendrag.

Fakta: Isvett Var aldrig ensam på isen och ha alltid med dig isdubbar och annan säkerhetsutrustning på isen. Prova alltid isen med ispik om du är osäker. Gå aldrig på is om du inte är säker på att den håller. Kärnis ska vara minst 10 cm tjock. Tänk på att nyis, våris, snötäckt is och havsis kan vara svag. Lär dig var isens svaga platser är; vass, råk, brygga, bro, udde, avlopp, utlopp, inlopp, sund, grund och vindbrunn. Kunskap: Det är viktigt att känna till att det finns olika isar med olika bra bärighet. Isen ser inte likadan ut överallt. Känn till isens svaga punkter. Utrustning: För att ge dig ut på isen är det viktigt att du har lämplig utrustning. Du behöver bland annat ta med dig: isdubbar, ispik, räddningslina och flythjälp. Sällskap: När man ska bege sig ut på isen ska man alltid ha minst en vuxen kamrat med sig. Det är inte säkert att man klarar av att ta sig upp ur en vak med enbart isdubbar.

— Vi vet ännu inte vad som hänt i Korsberga. Det gör det svårt att säga något om händelsen. Men rent generellt är mitt råd att man alltid ska vara försiktig när man ger sig ut på sjöisar, särskilt under vårvintern.

— Kunskap är värdefullt. Saknar man sådan kan man prata med lokalbefolkningen. De vet ofta hur det står till med isens tjocklek och vet vilka ställen på sjön som man bör undvika.

Sällskap och rätt utrustning är också ett måste vid isaktiviteter.

— Ensam ska man inte ge sig ut på isen. Det är en självklarhet. Liksom att man ska ha med sig ispik och isdubbar. Det är minimum. Vi rekommenderar även att man ska ha med säkerhetslina, en ryggsäck med torrt ombyte och gärna en mobil i ett vattentätt fodral.

Om olyckan är framme och man hamnar i vattnet gäller det att försöka ta det lugnt, hålla huvudet över vattnet, vända sig om och med isdubbar och kamraters hjälp ta sig upp ur vaken.

— Kylan gör att man börjar hyperventilera. Det är oundvikligt - och obehagligt. Men går att bemästra. Är man rätt utrustad och har sällskap med sig är förutsättningarna goda för att man ska ta sig upp på säker is goda.

— Med kunskap förbättrar man möjligheterna ytterligare. Den som är mycket på is under vintern tycker jag ska pröva på att plurra i en vak under kontrollerade former. Såna övningar genomförs regelbundet runt om i hela landet av bland annat vår organisation.

