NHL, IOK (Internationella olympiska kommittén) och IIHF (Internationella ishockeyförbundet) kommer inte överens, skriver Sportbladet.

NHL:s huvudargument för att inte släppa sina spelare till OS 2018 är följande:

1) Vill inte göra ett abrupt uppehåll i sin liga.

2) Riskerar att få tillbaka skadade spelare.

3) Får ingen någon ekonomisk ersättning.

NHL vill nu att IOK ska betala spelarförsäkringar och transportkostnader i samband med OS. Där står konflikten still just nu. I tisdags förklarade NHL-kommissionären Gary Bettman att folk bör ställa in sig på att NHL-spelarna inte kommer till OS, uppger nyhetsbyrån TT.

Landsbrosonen Erik Karlsson säger i en intervju med ESPN att NHL-spelarna vill åka till OS.

– Jag tror att man kan orsaka stor skada för sporten genom att stoppa oss från att åka. Jag tror det skulle skada hockeyrörelsen runtom i världen och jag tycker det är viktigt för oss (i NHL) att föregå med gott exempel i en av de största turneringarna i världen, som inte bara ses av hockeyfans utan väldigt många andra också. Det (OS) är en bra chans att visa alla hur bra hockey har blivit, och för publiken att få se de bästa spelarna. Det är enkel marknadsföring för NHL om de låter oss åka, för vi vill åka, säger Erik Karlsson till ESPN.

Han fortsätter:

– Att få spela i OS är troligtvis något som alla spelare kommer enas om att man vill. Så jag ser ingen anledning att stoppa oss. Personligen har jag spelat i ett OS och jag hoppas få chansen att spela alla kommande OS så länge karriären varar, säger Ottawabacken.