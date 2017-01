”Känns bara skittråkigt”

Vetlanda BK:s anfallare Joakim Andersson var en av spelarna som sållades bort när VM-truppen skulle bantas under torsdagen.

– Man vet att det är jättehård konkurrens och det var nog inga lätta val. Men just nu känns det bara skittråkigt, säger Andersson som med största sannolikhet inte heller spelar VBK:s match mot Gripen under fredagen efter att han skar sig på en skridskoskena under uppvärmningen i senaste matchen.

– Jag kunde göra mig av med kryckorna under onsdagen, men foten är fortfarande väldigt svullen och jag får nog inte i den i en skridsko.

Hade skadan något att göra med att du inte är med i VM-truppen?

– Nej, det tror jag inte. Hade jag blivit uttagen till VM kanske jag hade kunnat göra något försök att komma igång och spela men nu skulle jag säga att jag med 99 procents chans får stå över matchen mot Gripen. Det enda positiva med att inte spela VM är att jag kan vila istället.