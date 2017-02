På Twitter, Instagram och Facebook sprids nu den tre år gamla bilden på Lova, då fyra månader gammal och just genomgången en komplicerad hjärtoperation i Lund. Jönköpings-Posten följde familjen innan, under och efter operationen.

”Det här är Lova. Hon föddes med hjärtfel. Lova lever idag och är en glad treåring. Men mer forskning behövs för att fler barn ska överleva. Har du en slant över får du gärna bidra”, skriver Gardell på sitt Instagramkonto.

— Han hörde av sig och frågade om han fick använda bilden för att dra in mer pengar till hjärtforskningen, säger Madeleine Lövdahl, mamma till Lova.

”Chockad och starstrucked”

Det började med en insamling via hjärtebarnsbloggen Heja Abbe, där målet var att under februari månad samla in 25 000 kronor till Hjärtebarnsfonden. När Jonas Gardell skrev om insamlingen på Facebook lämnade Madeleine Lövdahl en kommentar och tackade för hans stöd till alla hjärtebarn. Hon skickade också med en bild och en kort berättelse om Lovas operation för tre år sedan – men hade inte räknat med någon respons.

— Jag blev jättechockad och lite starstrucked. Jag tycker att det är fint att han använder sin möjlighet att påverka.

Dubblat målet

Efter Gardells engagemang har insamlingen till Hjärtebarnsfonden redan passerat 25 000. Målet har höjts till 50 000 kronor.

Var det självklart att låta honom sprida bilden?

— Ja, absolut. Vi har ju varit med i en hel del tidningar och berättat om detta. Vi gör inte det för att vi tycker att det är kul, utan för att vi vill hjälpa andra som drabbas. Vi har haft sådan tur och vill att forskningen ska gå framåt så att det kan gå bra för fler, säger Madeleine Lövdahl.

I kommentarsfälten möts Jonas Gardells engagemang med mycket kärlek.

”Är själv ett hjärtebarn och jag bugar verkligen för all forskning kring våra barnhjärtan”, skriver någon.

Men också sorg.

”Mitt hjärtebarn dog för fem år sedan”, skriver en annan.

