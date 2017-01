Futsal–cup jubilerar

Vrigstad Värdshus Cup har blivit en riktig långkörare och firar 25-års jubileum den 20-22 januari. Massor med lokala klubbar finns på plats för att göra upp om slutsegern.

I fjol vann Waggeryds IK efter finalseger över Stensjöns IF med 2-0.

Grupperna ser ut enligt följande:

Grupp A: Bälaryds IK/Lommaryds IF, Hooks IF, Malmbäcks IF

Nässjö FF

Grupp B: Älghults IF, Hvetlanda GIF, Sävsjö FF, Vrigstads IF 1

Grupp C: IF Eksjö fotboll, Klevshults SK, Sommens AIF,Waggeryds IK 1.

Grupp D: Höreda GIF, IFK Stockaryd/Rörviks IF, Vrigstads IF 2, Waggeryds IK 2

Grupp E: Aneby SK 1, Norrahammars IK, Skillingaryds IS, Waggeryds IK U.

Grupp F: Aneby SK 2, Annebergs GIF, Vrigstads IF 3, Vakant.