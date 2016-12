Vid 9-tiden på juldagen uppdagades det att någon hade försökt bryta sig in i en butik på Hermelinsgatan i Tranås.

En okänd gärningsperson har krossat en ruta på en dörr in till lagerdelen tillhörande butiken. Personen har även krossat två rutor in till själva butiken men misslyckats med att ta sig in.

Enligt ägarens första bedömning ska gärningspersonen inte ha lyckats stjäla med sig något gods. Brottet rubriceras därför som försök till stöld genom inbrott.