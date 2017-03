Totalt tio UF-företag (Ung Företagsamhet) från Eksjö Gymnasium ställde ut på årets UF-mässa den 2 mars i Jönköping och hela tre nomineringar kammades hem. Från klassrummet för ekonomiprogrammet hörs applåder för alla som varit med och ställt ut.

– Nästa vecka firar vi med tårta, säger läraren Pernilla Andersson till klassen.

Tre andraplaceringar

UF-företaget "For Every Girl UF" som kämpar för ökad förståelse för kvinnors rättigheter kom på delad andraplats i kategorin Årets Tjänst och en av tjejerna bakom idén, Emma Ahlstedt, kom även på delad andraplats i kategorin Årets Säljare.

– Emma var en av tio uttagna för att göra en säljpitch inför en jury, efter den blev hon en av de fyra bästa av alla ansökande. En fantastisk prestation, säger tjejernas lärare Pernilla Andersson.

Också Pernilla kammade hem en placering, andraplats i kategorin Årets Lärare.

– Eleverna skickar själva in motiveringar till varför just deras lärare borde få priset och det gör att det känns extra kul, berättar hon.

Kvinnors rättigheter

For Every Girl UF drivs av de unga företagarna Emma Ahlstedt, Ebba Nelzén och Emelie Fernholm. Trion delar ett brinnande engagemang för kvinnors rättigheter. I februari åkte de till Moldavien där de besökte olika kvinnocenter och spela in en dokumentärfilm. Resan finansierades genom försäljning av deras egentillverkade armband med texten "For Every Girl".

– Vi märker att kvinnors rättigheter är ett aktuellt ämne som ligger i tiden. Vi hade hela tiden besökare i vår monter på mässan och fick mycket positiv respons, berättar Ebba och Emelie.

Passande nog närmar sig internationella kvinnodagen och For Every Girl kommer självklart uppmärksamma den genom sina sidor på sociala medier och förhoppningsvis sälja några extra armband.

– All eventuell vinst kommer att gå till någon av de organisationer som stöttar kvinnor i Moldavien, berättar de.

Pernilla är stolt över alla sina elever som varit med på mässan.

– Alla är jätteduktiga och att Eksjö gymnasium är med på sådana här mässor är roligt. Det gör att vi, som är en ganska liten skola, syns lite mer, förklarar hon.