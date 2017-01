Det är klart för byggstart

Beslutet togs på måndagskvällen, vid ett extrainsatt möte med kommunfullmäktige.

– Spadtaget tas nu i januari och bygget ska vara klart till halvårsskiftet 2018, sa Maria Ehrlin Brege, verksamhetsutvecklare på socialtjänsten.

Där markarbeten har pågått i cirka ett år byggs ett äldreboende på drygt 5 300 kvadratmeter. Råsvägen rymmer 54 boendeplatser och årshyran uppgår till närmare tio miljoner kronor. Det upplyste Tranåsbostäders vd Sören Carp om.

Rimlig nivå

– Kvadratmeterpriset är 28 000 kronor. Med all den tekniska utrusning och all kvalité som erbjuds, så är det en rimlig kostnad, hävdade han och tillade att hyran blir 1 882 kronor per kvadratmeter.

Mats Antonsson (KD), ordförande i socialnämnden, var lyrisk över investeringen som han anser är oerhört välbehövlig. Hyreshöjningen på cirka sex miljoner kronor, jämfört med Beckhemmet, blir ”en utmaning”. Han betonade dock att Råsvägen får 24 fler platser än boendet i Stoeryd som stänger.

Referensobjekt

Kommunstyrelsens ordförande Anders Wilander (M) sa att byggkostnaden är rimlig, sett till dagens prisnivå.

– Det bör, åtminstone exteriört, kunna Sveriges snyggaste äldreboende. Även driftsmässigt bör det kunna bli ett referensobjekt, sa Wilander som gärna ger en ”golfbil” modell större i inflyttningspresent från kommunstyrelsen. Tanken med bilen är att de äldre ska kunna komma ut i Östanparken om de inte kan gå för egen maskin.

Maria Ehrlin Brege berättade att arkitekterna har ritat en tegelbyggnad som ska smälta in i en miljö med i övrigt ganska små hus. Boendet byggs som ett E där benen får två våningar med totalt sex vårdavdelningar. Framför huset anläggs en damm.

Hon betonade att det är ett särskilt boende som kräver biståndsbeslut för en plats.

Modernt

Råsvägen omfattar 54 platser, varav fyra är så kallat parboende. Maten lagas på plats och varje lägenhet får egen tvättmaskin och torktumlare. Liftar kan användas i alla delar av lägenheterna, tack vare takskenor. Det satsas en hel del på teknologi för att Råsvägen ska kunna erbjuda avancerad hälso- och sjukvård utan sjukhuskänsla.

– Det kommer att finnas bra platser för måltider, gemenskap, aktiviteter, besök och avkoppling, sa Ehrlin Brege.

En del av huset får ett tredje plan, det ska användas för förråd och teknikrum.

Om ett år är det klart vem som ska driva Råsvägen. Driften ska upphandlas.