Det blev till slut Robin Bengtsson och bidraget ”I can't go on” som vann årets upplaga av Melodifestvialen som avgjordes på Friends Arena i Solna under lördagskvällen.

Robin, som slutade på en femteplats förra årets Melodifestival var en av favoriterna under förhandsspekulationerna i år, och mycket riktigt så räckte han hela vägen till Kiev.

Det blev dock jämnt in i det sista. Artisten Nano, med bidraget ”Hold on” var snubblande nära att gå om Robin när rösterna summerades, men det höll inte hela vägen.

• Fotnot: Artikeln kommer uppdateras.