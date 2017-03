Bombhotet under tisdagskvällen gjorde att delar av centrala Tranås var avspärrat under flera timmar. Vid 22-tiden på kvällen valde polisens bombgrupp, som hade kallats in från Göteborg, att under kontrollerade former spränga det misstänkta föremålet. Polisen inväntar nu bombgruppens analyser om föremålet.

Bombhotet rubriceras som försök till allmänfarlig ödeläggelse. Polisen har än så länge inte kunnat knyta någon misstänkt person till hotet. Stefan Sundling vill tona ner uppgifter om att det finns någon särskild hotbild.

– Det är uppgifter som har förekommit i media. Vi på polisen har inte fått bekräftat att det finns någon hotbild varken mot privatpersoner eller mot företag på den aktuella adressen, säger Stefan Sundling.

Ett antal personer har hört av sig till polisen med vittnesuppgifter. Polisen är fortsatt intresserad av att komma i kontakt med fler personer som kan ha sett något misstänkt.

– Även om det bara handlar om små fragment såväl tidigare under dagen eller även ännu tidigare så kan det vara av intresse för oss, säger Stefan Sundling.

Det misstänkta föremålet bedöms ha legat på adressen vid Tingsgatan under en tid innan hotet ringdes in.

– Föremålet har legat synligt vid adressen och det är rimligt att tro att det även har flyttats under dagen, säger Stefan Sundling.

Bombhotet ringdes under tisdagen in via 112 till SOS Alarm. Nu analyseras om det går att spåra telefonen och polisen undersöker de ljudfiler från samtalet som finns sparade hos SOS Alarm.

Polisen bedömer inte att de behöver ha någon fortsatt bevakning på adressen i Tranås.

– Vi ser detta som en isolerad händelse och det finns ingen anledning för boende i Tranås att känna oro, säger Stefan Sundling.